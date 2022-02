Six Nations - L'Irlande corrige l'Italie, qui subit sa 100e défaite dans le tournoi, et reste en course

(Belga) L'Irlande a corrigé l'Italie 57 à 6 dimanche, à l'Aviva Stadium de Dublin, dans le dernier match de la troisième journée du tournoi des Six Nations de rugby, prenant la deuxième place du tournoi.

Les essais de Joey Carbery (3e), Jamison Gibson-Park (20e), Michael Lowry (29e) et Peter O'Mahony (37e) avaient déjà donné un large avantage aux Irlandais à la pause (24-3) et assuré le bonus offensif, alors que l'Italie évoluait en infériorité numérique depuis la 18e et le rouge reçu par Hame Faiva, monté dix minutes plus tôt pour remplacer Gianmarco Lucchesi. James Lowe (51e et 75e), Michael Lowry (56e), Ryan Baird (69e) et Kieran Treadwell (81e) ont ajouté cinq nouveaux essais en seconde période. Avec 11 points, l'Irlande dépasse l'Angleterre (10 points) et prend la deuxième place, à trois longueurs de la France, toujours invaincue. Samedi, la France s'était imposée en Ecosse (17-36) et l'Angleterre avait gagné le choc face au pays de Galles (23-19). L'Italie reste bloquée à 0 et concède une 35e défaite de rang dans le tournoi, son dernier succès remontant à 2015. C'est aussi la 100e défaite des 'Azzurri' depuis qu'ils disputent le Six Nations. Lors de la prochaine journée, la France se rendra au pays de Galles le 11 mars. Le lendemain, l'Angleterre et l'Irlande se défieront alors qu'un match Italie/Ecosse figure aussi au programme.