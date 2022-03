Six Nations - L'Irlande profite de sa supériorité numérique et fait craquer l'Angleterre

(Belga) L'Irlande, plus puissante et mieux organisée, s'est imposée 15-32 contre l'Angleterre sur la pelouse de Twickenham, samedi lors de la 4e journée du Tournoi des Six Nations de rugby. L'Irlande est deuxième derrière la France avant l'ultime journée et peut encore l'emporter.

Le XV du Trèfle a certes profité de la très rapide exclusion de Charlie Ewels, qui a percuté James Ryan à la tête alors qu'il n'avait plus le ballon (2e). Courageux, les Anglais ont longtemps tenu, le score affichant encore 15-15 à l'heure de jeu, mais ont fini par craquer sous les assauts verts. Les Irlandais ont marqué quatre essais, via Lowe (6e), Keenan (37e), Conan (72e) et Bealham (76e). Au classement, les Irlandais, qui ont empoché le point du bonus offensif, comptent 16 unités, soit deux de moins que le XV de France. Invaincus, les Bleus accueilleront samedi prochain l'Angleterre pour un "Crunch" qui pourrait voir les Français remporter le Tournoi des Six Nations pour la 26e fois et signer un 10e Grand Chelem. De son côté, le XV de la Rose voudra à tout prix battre la France et éviter une troisième défaite en cinq matches dans ce tournoi. Si la France ne s'impose pas, l'Irlande, qui affrontera l'Écosse à Dublin, pourrait en profiter. En début journée, l'Ecosse, après deux défaites, s'est refait une santé en allant chercher la victoire et le bonus offensif en Italie (33-22) contre des Azzurri promis à une septième cuillère de bois consécutive. (Belga)