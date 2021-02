Six Nations: l'Irlande sans la charnière Murray-Sexton contre la France

L'ouvreur et capitaine du XV irlandais, Jonathan Sexton (d), lors du match du Six Nations face au Pays de Galles, à Cardiff, le 7 février 2021Geoff Caddick

L'Irlande sera privée de son habituelle et très expérimentée charnière composée du demi de mêlée Conor Murray et de l'ouvreur Jonathan Sexton contre la France dimanche (16h00) à Dublin, lors de la 2e journée du Tournoi des six nations.

Le capitaine Sexton, sorti à onze minutes de la fin du match dimanche dernier au pays de Galles (défaite 21-16), n'a pas satisfait au protocole commotion pour un retour à la compétition dès ce week-end, a annoncé vendredi l'encadrement du XV du Trèfle. Quant à Murray, il s'est blessé à une cuisse dans la semaine à l'entraînement et ne figure pas dans le groupe non plus.

Murray est remplacé par le demi de mêlée du Leinster Jamison Gibson Park et Sexton par le N.10 de l'Ulster Billy Burns. En l'absence de Sexton, le capitanat revient au deuxième ligne Ian Henderson (59 sélections).

L'Irlande doit aussi composer avec les absences de son vice-capitaine et deuxième ligne James Ryan (commotion) et du troisième ligne aile Peter O'Mahony, suspendu. Ce dernier a écopé de trois matches de suspension après avoir reçu un carton rouge à Cardiff pour un déblayage dangereux.

La composition de l'Irlande contre la France:

Titulaires: Keenan - Earls, Ringrose, Henshaw, Lowe - (o) Burns, (m) Gibson Park - van der Flier, CJ Stander, Ruddock - Henderson (cap.), Beirne - Porter, Herring, Healy

Remplaçants: R. Kelleher, Byrne, Furlong, Dillane, Connors, Casey, Byrne, Larmour