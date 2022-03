Six Nations - La France bat l'Angleterre 25-13 et réalise son dixième Grand Chelem

(Belga) Le XV de France a décroché le dixième Grand Chelem de son histoire en dominant l'Angleterre 25 à 13 samedi, lors de la 5e et dernière journée du Tournoi des six nations 2022.

Les Bleus de Fabien Galthié et Antoine Dupont, auteurs de trois essais face au XV de la Rose, n'avaient plus remporté la compétition depuis 2010. Ils ont battu l'Italie (37-10), l'Irlande (30-24), l'Écosse (36-17), le pays de Galles (13-9) et les Anglais. C'est la 26e fois que la France remporte le Tournoi. Les Bleus succèdent au Pays de Galles au palmarès. L'Angleterre et les Pays de Galles dominent le palmarès avec 39 victoires chacun. Les Anglais sont aussi en tête au nombre de Grands Chelems (13), devant les Gallois (12) et les Français (10). Depuis que le Tournoi s'est élargi à six nations (en 1999), le Pays de Galles et la France ont réussi le Grand Chelem à quatre reprises, contre deux pour l'Angleterre et l'Irlande. (Belga)