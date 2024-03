Six Nations: les Bleus relèvent la tête à Cardiff

Après le lourd revers contre l'Irlande (38-17), la victoire heureuse en Écosse (20-16) et le nul piteux face à l'Italie (13-13), les Bleus ont rempli leur contrat: assurer une victoire à défaut d'être complètement rassurants.

Mission accomplie. Le XV de France, largement remanié et rajeuni, s'est donné de l'air en s'imposant avec le bonus au pays de Galles (45-24), dimanche, lors de la 4e journée du Tournoi des six nations.

Les Tricolores n'ont désormais plus perdu face aux Gallois depuis le quart de finale de la Coupe du monde 2019 au Japon et une défaite étriquée (20-19).

Ils ont aussi pu compter sur la réussite au pied de l'ouvreur et buteur Thomas Ramos, auteur de vingt points et nouveau recordman du nombre de transformations en équipe de France (64).

Les hommes de Fabien Galthié ont pu s'appuyer sur cinq essais du centre du Racing 92 Gaël Fickou (22e) et de son partenaire le demi de mêlée Nolann Le Garrec (29e) puis du pilier George-Henri Colombe (65e), du deuxième ligne Romain Taofifenua (69e) et du demi de mêlée remplaçant Maxime Lucu (80e).

Ils n'avaient toutefois plus gagné à Cardiff avec un tel écart depuis 2007 et une victoire 34-7.

Dix-sept ans plus tard, les Bleus avaient surtout besoin de montrer un autre visage après une entame de Tournoi compliquée.

Avec une discipline de fer retrouvée (trois pénalités concédées), ils ont certes fait preuve de plus d'envie que contre l'Irlande, été plus conquérants qu'en Écosse et moins fantomatiques que devant l'Italie mais tout n'a pas été parfait.