Six nations: les Bleus s'offrent un miracle en Ecosse

Le XV de France, encore en convalescence, a réagi en dominant au forceps et avec de la réussite l'Ecosse (20-16), samedi à Edimbourg, lors de la 2e journée du Tournoi des six nations, une semaine après le non-match devant l'Irlande.

La mauvaise nouvelle pour les Bleus est venue de la sortie sur civière de leur capitaine Grégory Alldritt (50e), touché à une cuisse. Mais le troisième ligne s'est montré rassurant, déclarant après le match sur France 2 qu'il n'avait que "quelques points à la cuisse".

Les Bleus, qui restaient sur un naufrage face au XV du Trèfle (38-17) trois mois après la déception de la Coupe du monde, ne sont pas complètement guéris.

Mais, grâce à des essais du centre Gaël Fickou (31e) et de l'ailier Louis Bielle-Biarrey (70e), ils se sont évités une crise bien plus profonde en esquivant un troisième revers de rang, qui n'est plus arrivé au XV de France depuis trois défaites devant les Fidji (21-14) lors de la tournée d'automne 2018 puis contre le pays de Galles (24-19) et l'Angleterre (44-8) dans le Tournoi 2019.