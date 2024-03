Six nations: l'Irlande attend l'Ecosse pour doubler la mise

Défaite d'une courte tête en Angleterre, l'Irlande reste en pole position pour conserver son titre dans le Tournoi des six nations avant l'ultime journée, samedi (17h45) à Dublin, contre un XV d'Ecosse qui ne l'a plus battue depuis 2017.

Pour l'Angleterre, sacrée en 2020 pour la dernière fois, l'espoir de titre subsiste également même s'il repose sur un fil, très mince.

Le XV de la Rose (2e, 12 points) devrait s'imposer en France, ce qu'il n'a plus réussi depuis 2016, et espérer un coup de pouce de l'Ecosse, dont la dernière victoire contre l'Irlande (1er, 16 pts) remonte à sept ans. Et sa dernière victoire à Dublin, à quatorze ans.

Les Irlandais seront en outre probablement revanchards après avoir baissé pavillon à la 80e minute d'un choc passionnant et renversant à Londres, où leur puissance de feu habituelle a été en partie éteinte.