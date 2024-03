Six nations: l'Irlande conserve son bien malgré la résistance écossaise

L'Irlande a fait craquer l'Ecosse 17-13 pour conserver son titre dans le Tournoi des six nations et évacuer un peu plus l'échec de la dernière Coupe du monde, samedi devant ses supporters à Dublin.

Le XV du Trèfle a fêté la Saint-Patrick avec un jour d'avance, porté par l'incroyable énergie venue de ses avants et des travées, surchauffées par la perspective du doublé, réalisé pour la dernière fois en 2017 par l'Angleterre, la seule équipe à l'avoir battu cette année.