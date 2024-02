Six nations: l'Irlande écarte les Gallois, le Grand Chelem en tête

L'Irlande, bousculée en seconde période, s'est défaite du pays de Galles (31-7) samedi dans le Tournoi des six nations à Dublin à l'issue d'une rencontre moins aboutie qu'habituellement, mais suffisante pour prolonger le rêve d'un deuxième Grand Chelem d'affilée.

La marée verte qui a emporté la France (38-17) et l'Italie (36-0) s'est fait plus discrète à l'Aviva stadium, freinée par des maladresses inhabituelles et par la vaillance d'une jeune équipe galloise accrocheuse, malgré la bulle affichée à la mi-temps (17-0).