Six nations: l'Irlande en route vers l'histoire?

- Calendrier favorable -

Contrairement à leurs homologues français, sortis au même stade par l'Afrique du Sud (29-28), les Irlandais, sans doute habitués, par nature, n'en ont pas gardé de "gueule de bois", assure leur sélectionneur Andy Farrell.

"La gueule de bois, c'est pour le lendemain", a déclaré le technicien anglais. "Ca fait trois mois maintenant. On a évidemment beaucoup appris de cette défaite contre les All Blacks, mais ce n'est pas une gueule de bois. C'est juste une étape dans notre progression collective".

En dominant d'entrée à l'extérieur, avec le point de bonus offensif, son principal concurrent, la deuxième nation du classement mondial s'est mise sur la voie royale du titre et d'un deuxième Grand Chelem consécutif.

La dernière équipe à avoir réaliser un tel doublé? La France du capitaine Raphaël Ibanez, en 1998, au siècle dernier donc, et alors que le Tournoi s'appelait encore "des cinq nations".

L'Angleterre (2000-2001 et 2016-2017), la France (2006-2007), le pays de Galles (2012-2013) et l'Irlande (2014-2015) se sont imposés deux années de suite, mais sans remporter tous leurs matches.

Au niveau affiché vendredi à Marseille, les hommes en vert ne semblent pas avoir d'adversaire à leur taille aujourd'hui dans l'hémisphère Nord et leur calendrier pour la suite de la compétition plaide en leur faveur.

Ils recevront trois fois à l'Aviva Stadium de Dublin (Italie, pays de Galles, Ecosse) pour un seul déplacement, lors de l'avant-dernière journée, sur le terrain de l'Angleterre, bousculée par les Italiens samedi (27-24).

"On n'a gagné qu'un match", a tenté de tempérer Farrell dans les sous sols du Vélodrome avant de se départir, pour une fois, de la retenue de circonstance. "On n'a gagné qu'un match, mais ce n'est pas non plus une victoire comme les autres. Elle mérite d'être célébrée".

Quitte à risquer une autre gueule de bois.