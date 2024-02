Six nations: l'Irlande surclasse l'Italie 36-0 et bondit en tête

L'Irlande a honoré sa quête d'un nouveau Grand Chelem dans le Tournoi des six nations en faisant la fête à l'Italie (36-0), dimanche à Dublin, affichant devant son public la même toute-puissance que face aux Français à Marseille en ouverture.

Le décor a changé, une partie des acteurs aussi (6 changements dans le XV de départ), mais les champions sortants et grands favoris de l'édition 2024 ont offert un spectacle quasi-identique, avec des avants conquérants et des ailiers, James Lowe et Calvin Nash, en majesté.