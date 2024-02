Six nations: l'Italie version Quesada, le changement dans la continuité

L'Argentin s'était fixé l'objectif de bien maîtriser l'italien pour sa conférence de presse précédent la première journée du Tournoi des six nations 2024 et Quesada, 49 ans, a fait un quasi sans-faute jeudi en visio-conférence.

Il y a une autre excuse que l'ancien manager du Stade français (2013-2017 et 2020-2023) ne veut plus entendre: "Nous savons que nous avons le groupe de joueurs le plus jeune, le moins expérimenté, etc, mais à chaque match, c'est la meilleure équipe possible qui sera alignée, la mieux préparée, la plus motivée".

- Charnière 100% Garbisi -

Pour redonner confiance à une équipe n'ayant pas encore digéré ses lourdes défaites contre la Nouvelle-Zélande (96-17) et la France (60-7), qui ont conclu son Mondial-2023, Quesada aurait pu faire la révolution: il a choisi l'évolution.