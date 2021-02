Six nations: malgré l'absence de Sexton, l'Irlande ne compte pas lever le pied

Le jeu au pied est ancré dans la stratégie de l'Irlande. Mais sans son buteur attitré Jonathan Sexton ni son compère Conor Murray et une charnière bien moins expérimentée, le défi à relever contre la France dimanche (16h00) à Dublin est d'une tout autre envergure.

La nouvelle est tombée vendredi. Le XV du Trèfle devra faire sans son capitaine et ouvreur Sexton, insuffisamment remis d'une commotion, et son demi de mêlée Murray, touché à une cuisse, pour la deuxième journée du Tournoi des six nations.

A eux deux, le N.10 du Leinster (35 ans) et le N.9 du Munster (31 ans) culminent à 184 sélections, 96 pour le premier, 88 pour le second. Avec l'Irlande, Sexton et Murray c'est aussi trois titres dans le Tournoi dont un Grand Chelem en 2018.

Qui pour les suppléer ? Le demi de mêlée Jamison Gibson Park (28 ans) et l'ouvreur Billy Burns (26 ans), 4 et 6 capes respectivement. C'est à peine plus que l'ouvreur des Bleus Matthieu Jalibert qui, à 22 ans, doit honorer une dixième sélection à l'Aviva Stadium, privé de public.

Un vrai bouleversement pour une équipe basée notamment sur la continuité, une prise de risque limitée et un jeu au pied chirurgical. Sur ce dernier point, Burns n'a pas totalement convaincu dimanche dernier à Cardiff face au pays de Galles (défaite 21-16) au relais de Sexton, sorti commotionné à dix minutes de la fin du match.

L'ouvreur de l'Uster a surtout manqué une balle de match dans les arrêts de jeu. Le genre de couac qui a de quoi donner des insomnies pendant des semaines. Réduits à quatorze depuis la 14e minute (carton rouge pour le flanker Peter O'Mahony), les Irlandais auraient malgré tout pu l'emporter dans les derniers instants. Mais Burns a raté la "pénaltouche" susceptible d'offrir l'essai de la victoire aux siens.

L'Ulsterman a-t-il tourné la page ? "Je ne pense pas que ce soit un problème dont nous devons nous préoccuper", a répondu dans la semaine le pilier gauche Cian Healy, joueur le plus capé des Verts (105 sél.). "Il ne me dit pas comment faire la mêlée et je ne lui dis pas comment donner des coups de pied", a ajouté "Church", surnom hérité de l'époque où il était aussi DJ.

- Gibson-Park "moins classique" que Murray -

Les absences de Sexton et Murray peuvent-elles modifier la stratégie irlandaise, réglée comme du papier à musique ? "Cela ne changera pas trop leur façon de jouer", a estimé vendredi le sélectionneur français Fabien Galthié en détaillant les particularités de la nouvelle charnière irlandaise.

Gibson-Park, originaire de Nouvelle-Zélande, présente un profil "un peu moins classique que Conor Murray" mais il possède le "même bagage technique au pied et est très précis", a poursuivi le patron des Bleus.

L'ancien joueur des Maori All Blacks, passé par les Hurricanes de Wellington et les Blues d'Auckland en Super Rugby, avant son arrivée au Leinster en 2016, a aussi pour particularité d'être "dangereux" ballon en main et a "beaucoup de vivacité", selon Galthié.

"C'est un joueur qu'il va falloir contrôler notamment au bord des rucks. Il a des appuis, il aime défier la défense, il aime porter le ballon", a ajouté l'ancien N.9 des Bleus (65 sél. de 1991 à 2003).

Burns, lui, va "tenter de faire aussi la différence ballon en main", tout en ayant "les mêmes spécificités et qualités que Johnny Sexton", d'après le sélectionneur français.