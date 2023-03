Six nations: royal en Angleterre, le XV de France toujours dans le coup

"Une journée parfaite". Après une victoire poussive en Italie, un revers lourd en Irlande et un succès compliqué contre l'Ecosse, le XV de France a maintenu en vie ses chances de victoire dans le Tournoi des six nations en humiliant l'Angleterre à Twickenham.

Les Bleus de Fabien Galthié, auteurs d'une performance historique, ont fait plus qu'écraser le XV de la Rose (53-10) samedi: ils ont infligé aux Anglais leur plus grosse correction à domicile, la troisième plus lourde de leur histoire, et mis un terme à dix-huit ans de disette à Twickenham, le tout à six mois du Mondial en France...

Grâce à ce succès bonifié, ils ont aussi rattrapé l'Irlande dans ce Tournoi 2023. Désormais, les deux meilleures équipes au classement World Rugby ne sont différenciées qu'au goal average (+51 pour l'Irlande, +46 pour la France).

Si le XV du Trèfle venait à trébucher lors de ses derniers matches, en Ecosse dimanche et/ou devant l'Angleterre dans une semaine, les Bleus pourraient conserver leur titre, un an après le Grand Chelem 2022. Et ce, grâce aux sept essais passés aux hommes de Steve Borthwick, impuissants face aux raids français.