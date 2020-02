Six nations: "une très grande victoire" des Bleus, pour Galthié

Fabien Galthié a débuté son règne de sélectionneur de l'équipe de France par "une très grande victoire" contre l'Angleterre (24-17), dimanche, dans le Tournoi des six nations, fruit "d'un grand investissement".

Q: L'année dernière, la France menait 16-0 à la pause contre le pays de Galles mais a fini par perdre. Qu'est-ce qui a changé?

R: "Ce qui a fait que l'équipe a réussi, avec un écart de sept points, c'est sûrement d'abord l'investissement des joueurs, leur solidarité, notamment en seconde période, quand l'Angleterre est revenue au score. Ainsi que le travail effectué depuis quinze jours, par les joueurs, par le staff mais aussi par les clubs et la Fédération. Ce sont des petits détails qui, à la sortie, ça fait une très grande victoire et une grande satisfaction."

Q: Est-ce la défense qui vous fait gagner?

R: "Effectivement, les joueurs ont fait preuve de beaucoup de solidarité, notamment sur les possessions anglaises. Sur les temps forts, l'équipe était bien en place, elle est arrivée à tenir le bras de fer. Et à de nombreuses reprises, elle a réussi à renverser ce bras de fer et à récupérer les ballons. On marque trois essais contre les Anglais, sous la pluie. On fait preuve d'un véritable savoir-faire offensif. Surtout avec une équipe en face très solide, très bien organisée."

Q: Pouvez-vous nous dire comment vous vous sentiez réellement avant la rencontre?

R: "On a essayé de partager avec l'équipe et le staff, de ne pas laisser grand chose au hasard. On n'a pas fait le mieux mais on a fait de notre mieux, par rapport à nos convictions. C'était un gros investissement et c'est la récompense d'un engagement depuis deux mois de tout le staff et des gens qui nous ont rejoint. C'est la somme de détails, d'un tout... On n'avait pas peur de nous tromper, de faire des erreurs. On était convaincu, les joueurs aussi. N'oubliez pas que cette équipe est très jeune en âge et en expérience. Donc cette victoire est la récompense d'un investissement de chacun."

Q: Un mot sur Anthony Bouthier, pour sa première sélection.

R: Avant le match, personne n'est sûr de réussir le match parfait. Même si on a 60 sélections, surtout contre la deuxième nation mondiale, qui a des statistiques qui démontrent qu'on était face à un défi immense. Même si on est un joueur confirmé, on n'est pas certain de faire la prestation attendue. Anthony a été solide alors qu'il était exposé, souvent malmené. Mais il a donné ce qu'on a vu de lui depuis le début de la saison et ce que Xavier Garbajosa (son entraîneur à Montpellier, NDLR) nous en avait dit. Il y avait d'autres questions sur d'autres joueurs aussi... C'est d'abord une performance collective. Les joueurs se sont tenus la main et ont réussi à sortir le match qu'il fallait pour gagner. Ce qu'on voulait, c'était gagner. Même à 24-0, on avait beaucoup d'ambition et, comme on l'a dit avant le match, on voulait gagner. On avait le droit d'être ambitieux."

Propos recueillis en conférence de presse