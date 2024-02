Sixième défaite de suite pour Toumani Camara et Portland, dominés par les Timberwolves

C'est la 6e défaite de rang pour Portland, 14e et avant-dernier de la Conférence Ouest (15 victoires - 39 défaites). (15 victoires - 39 défaites) conforte sa 1e place à l'Ouest avec ce 4e succès consécutif, qui porte le bilan ds T-Wolves à 39 victoires pour 16 défaites.

Dans les deux autres matchs de mercredi, les Milwaukee Bucks se sont inclinés 113-100 à Memphis, malgré les 35 points et les 12 passes décisives de Giannis Antetokounmpo. Les Bucks sont 3e de la Conférence Est (35 victoires - 21 défaites). Après neuf défaites de rang, Memphis, emmené par Ziaire Williams et GG Jackson (27 points) a enchaîné avec un second succès d'affilée et pointe au 13e rang à l'Ouest (20 victoires - 356 défaites), juste devant Portland.

Les Golden State Warriors sont allés battre le Utah Jazz 137-140 à Salt Lake City. Klay Thompson, qui a débuté sur le banc pour la première fois depuis 2012, a planté 35 points pour porter les Californies vers une 6e victoire en sept matchs. Les Warriors sont 10e à l'Ouest (27-26), juste devant le Jazz (26-30).