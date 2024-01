Ski alpin: à 30 ans, Nils Allègre s'invite sur la plus haute marche à Garmisch

Partager:

Patience et longueur de temps: à 30 ans et pour son 102e départ en Coupe du monde, Nils Allègre est monté pour la première fois sur un podium, et sur la plus haute marche, en super-G à Garmisch-Partenkirchen, samedi. Après son exceptionnel doublé en descente à Kitzbühel (Autriche) la semaine dernière, tous les regards étaient tournés vers Cyprien Sarrazin samedi midi dans les Alpes bavaroises, à Garmisch-Partenkirchen.

Mais un Haut-Alpin peut en cacher un autre. Car c'est Nils Allègre qui a pris la lumière, dans la grisaille et un peu de brouillard sur la Kandahar allemande. Sur une piste salée en raison des températures douces, "j'ai fait un super ski aujourd'hui. J'avais des sensations incroyables", a commenté Nils Allègre après la course, en confiance avec son matériel. En un peu moins d'une minutes et douze secondes, il a devancé l'Italien Guglielmo Bosca et le Suisse Loïc Meillard. Petit événement, le Suisse Marco Odermatt a manqué le podium d'un super-G pour la première fois depuis mars 2022.

Alors que les derniers concurrents s'élançaient, Allègre n'a pas voulu trop se lâcher. "Je suis trop sensible, moi", a-t-il glissé, avec la mésaventure de Val Gardena cet hiver encore présente à l'esprit (il avait manqué le podium, après le passage de l'Américain Bryce Bennett avec le dossard 34). Au moment de la Marseillaise, les émotions sont finalement sorties et les larmes ont commencé à couler. "On fait un sport de sensations et dans les moments difficiles, j'essaie de me rappeler ça, qu'on est dehors, qu'on vit des sensations incroyables. Et quand ça ne marche pas, je me dis: +Tu vis des émotions incroyables+", a-t-il souligné.