Ski alpin: à Sölden pour lancer la saison, avec vue sur les Jeux de Pékin

L'heure est venue de rechausser les skis, pas encore d'oublier les tests Covid: le ski alpin reprend samedi et dimanche avec les traditionnels géants de Sölden (Autriche), avec du public mais un protocole sanitaire encore strict, coup d'envoi d'une saison tournée vers les Jeux olympiques de Pékin (4-20 février).

Après un an de ski à huis clos, la station du Tyrol autrichien devrait renouer avec une ambiance un peu oubliée avec des milliers de spectateurs attendus en bas du glacier de Rettenbach, à plus de 3.000 mètres d'altitude, pour saluer le retour à la compétition de Petra Vlhova, Mikaela Shiffrin, Alexis Pinturault et les autres.

Mais ce semblant de retour à la normale s'accompagne de mesures sanitaires toujours aussi strictes pour permettre le déroulement de cette saison pré-olympique.

La Fédération internationale de ski (FIS) a annoncé un protocole similaire à celui de l'hiver dernier, où aucune étape de Coupe du monde n'avait été annulée pour raison sanitaire, à part le test-event des JO prévu en Chine. Vingt-deux cas positifs au Covid-19 ont été détectés sur les 32 étapes de son circuit principal en 2020-2021, selon la FIS.

Un test PCR négatif avant l'épreuve reste ainsi obligatoire pour tous les participants (skieurs, staff, organisateurs, médias...). La vaccination, largement répandue, n'a pas adouci cette partie du protocole. Elle évite simplement un nouveau test pendant l'évènement (tous les deux ou trois jours sinon).

- Brouillard logistique aux JO -

Un point chaud subsiste avec les pays exigeant aux entrants non vaccinés un isolement de deux semaines, comme le Canada, hôte des courses hommes (26-28 novembre) puis femmes (3-5 décembre).

Selon le site spécialisé skiactu.ch, plusieurs têtes d'affiche suisses n'étaient pas vaccinées au début de l'automne, mettant en doute leur présence à Lake Louise.

"L'objectif est de maintenir tout le calendrier de Coupe du monde dans toutes les disciplines", a assuré un représentant de la FIS à l'AFP. "Si des régulations nationales deviennent trop restrictives pour l'entrée dans le pays d'une majorité de participants, la FIS étudierait ces dossiers au cas par cas, avec toutes les parties prenantes", ce qui semble donner le feu vert au Canada.

Les deux étapes à Lake Louise, ainsi que celles aux Etats-Unis (Killington fin novembre, Beaver Creek début décembre), marquent par ailleurs le retour de la tournée nord-américaine après un an d'absence.

Ces interrogations sanitaires de l'automne font écho à celles liées aux Jeux de Pékin, le grand évènement de l'hiver.

Un brouillard logistique entoure pour l'instant le rassemblement (transport, logement...) et empêche les équipes de s'organiser, faute de dates d'arrivées par exemple.

- Shiffrin vers le record -

Avant ces JO réservés aux spectateurs résidant en Chine, les skieurs devraient toutefois retrouver cet hiver quelques belles ambiances. Outre Sölden, où aucune jauge maximale n'a été fixée mais où les spectacteurs devront être vaccinés ou testés, la Suisse a annoncé le retour des fans, notamment dans la bouillonnante aire d'arrivée d'Adelboden début janvier.

Côté sportif, le Français Alexis Pinturault et la Slovaque Petra Vlhova remettent leur titre en jeu, après avoir décroché au printemps leur premier gros globe.

Pinturault va faire face à des jeunes loups (le Suisse Marco Odermatt, l'Autrichien Marco Schwarz), alors que Vlhova est entourée d'anciennes vainqueures revanchardes (l'Américaine Mikaela Shiffrin, la Suissesse Lara Gut-Behrami, l'Italienne Federica Brignone).

Shiffrin peut continuer à se rapprocher du record historique de victoires en Coupe du monde: elle en compte 69 à seulement 26 ans et n'est plus devancée que par sa compatriote Lindsey Vonn (82) et le Suédois Ingemar Stenmark (86).

"C'est un grand rêve de redevenir une prétendante au classement général" de la Coupe du monde, qu'elle a remporté trois fois (2017, 2018, 2019), a confié l'Américaine à la presse.

Tout en restant prudente: "Je ne sais pas si c'est un objectif réaliste pour cette saison ou même pour plus tard, mais je travaille à rendre cela possible, pour pouvoir prétendre gagner ou monter sur le podium dans toutes les disciplines".