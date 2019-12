Ski alpin: Alexis Pinturault, la très belle affaire à Val d'Isère

Alexis Pinturault a frappé un grand coup dimanche à Val d'Isère: avec sa première victoire en slalom depuis plus de cinq ans, il a pris la tête du classement général de la Coupe du monde.

Sur un slalom qui a enfin pu s'élancer après avoir été annulé samedi en raison du vent, Pinturault a écrasé la concurrence et devancé le Suédois Andre Myhrer de 1 sec 44 et l'Italien Stefano Gross de 1 sec 47.

Depuis vendredi, la station de Val d'Isère respire au rythme d'imposants "BOUM" venant des déclenchements préventifs d'avalanches, pour sécuriser les pistes après une importante accumulation de neige.

Dimanche, sous un soleil éclatant qui s'est fait attendre tout le week-end, c'est Alexis Pinturault qui a fait "BOUM" et dévalé la mythique Face de Bellevarde plus vite que tout le monde. Dès la première manche, avec le dossard N.1, le skieur de Courchevel a creusé des écarts définitifs devant le surprenant Américain Luke Winters (à 59 centièmes), qui n'a pas tenu le choc en deuxième manche (19e au final), contrairement au Français, impérial.

"Entendre la foule crier, entendre la Marseillaise, ça fait vibrer et ce sont des moments que je veux vivre le plus souvent", a savouré le blond aux yeux bleus, visage serein après l'arrivée.

- "Être plus régulier" -

Après une énorme erreur en première manche qui l'a condamné pour la victoire, le Norvégien Henrik Kristoffersen s'est offert la "remuntadø" de la journée en passant de la 27e à la 4e place grâce au meilleur temps de la seconde manche, et limite la casse au classement général en marquant 50 points.

C'est justement Alexis Pinturault qui a pris la tête du général avec 264 points, 21 points devant le Norvégien. Les deux skieurs sont pressentis pour se disputer le gros Globe de cristal depuis l'annonce cet été de la retraite de l'octuple tenant du titre autrichien Marcel Hirscher.

Pinturault continue ainsi une saison irrégulière après des hauts (victoire à Sölden, quatrième du super-G de Beaver Creek) et des bas (zéro point à Levi en slalom, 17e du géant de Beaver Creek).

"J'ai fait des erreurs en début de saison, de très belles choses aussi, explique-t-il. Je dois être plus régulier, moins faire les montagnes russes comme je l'ai fait jusqu'à maintenant."

Il n'avait plus gagné en slalom depuis janvier 2014 à Wengen (Suisse) et signe ainsi sa 25e victoire en Coupe du monde (record pour un Français), la quatrième à Val d'Isère (slalom en 2012, géant en 2016 et 2017).

- Noël frustré -

"Après Levi, il y a eu une grosse remise en question, il est bien plus solide que ce que tout le monde pouvait penser, a affirmé son entraîneur Fabien Munier, très ému en zone mixte. Je suis juste heureux pour lui. Ca faisait longtemps qu'il n’avait pas gagné en slalom, le faire ici à +Val+ c'est beau."

Pour finir un week-end marqué par les mauvaises conditions météo qui ont plusieurs fois modifié le programme, le grand ciel bleu dominical n'a pas réussi aux autres Français, Victor Muffat-Jeandet mis à part (8e).

Le nouveau cador du slalom bleu Clément Noël (trois victoires en 2019), n'a pas pu finir la première manche devant "son" public, lui qui a habité pendant trois ans dans la station savoyarde entre ses 15 et 18 ans. Cet abandon marque un coup d'arrêt après sa deuxième place il y a trois semaines à Levi (Finlande).

"C'est frustrant de ne même pas faire une manche entière devant le public français, a lâché le Vosgien. Je me suis désuni sur la dernière partie (...) il y avait moyen de faire mieux pour le tracé, on savait que le coach anglais (auteur du tracé de cette première manche) trace toujours un peu n'importe comment."

Ses équipiers Jean-Baptiste Grange et Julien Lizeroux sont sortis à la même porte, dans le dernier tiers d'une première manche piégeuse et fatale à 27 coureurs (25 n'ont pas fini, 2 ont été disqualifiés).

A cause de la tempête de neige qui a sévi vendredi et samedi, le géant, l'autre course prévue ce week-end, n'a pas pu être couru et sera reprogrammé plus tard dans l'hiver.