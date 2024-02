Ski alpin: Bassino gagne la deuxième descente de Crans-Montana

"C'est cool d'être sur le podium ensemble!", s'est réjouie Federica Brignone, 6e la veille en raison d'une faute dans le bas du parcours, et "très contente" de sa deuxième course. Après un excellent début de saison, elle renoue avec le Top 3 pour la première fois depuis le géant de Kranjska Gora début janvier (3e).

"C'était une journée compliquée", a reconnu la skieuse de Comano. Emoussée par cette étape copieuse entamée par les deux entraînements obligatoires mercredi et jeudi, elle a "essayé de dormir" avant la manche et à l'arrivée pour se préserver.

Si la Tessinoise de 32 ans n'a pas réalisé "la manche parfaite" qu'elle avait en tête, elle s'est satisfaite d'avoir produit "du bon ski" et de décrocher un 87e podium en Coupe du monde.

Au classement général, Lara Gut-Behrami compte désormais 165 points d'avance sur l'Américaine Mikaela Shiffrin, quintuple détentrice du trophée suprême, qui soigne une blessure au genou gauche et vise un retour en compétition les 9-10 mars.

Déjà en tête des classements du géant et du super-G, elle prend par ailleurs les commandes de celui de la descente, une discipline privée de six des quinze meilleures mondiales après une cascade de blessures, dont celle de la triple tenante du titre Sofia Goggia.

La Suissesse va désormais "tout faire pour récupérer" avant le super-G qui clôturera dimanche à 10H30 l'étape valaisanne, une épreuve qu'elle avait remportée en 2021 sur cette même piste.

Elle enchaînera ensuite avec deux nouveaux week-ends de vitesse, à Val di Fassa (deux super-G) et Kvitfjell (une descente et un super-G), avant une étape technique à Are et les finales de Saalbach à partir du 16 mars.

Côté français, Laura Gauché (dossard N°1) a pris la neuvième place, Romane Miradoli la 22e, Karen Clément la 30e et Anouck Errard la 35e.