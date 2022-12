Ski alpin: Braathen vainqueur du géant d'Alta Badia, doublé norvégien

Un Norvégien peut en cacher deux autres. Après l'abandon d'Aleksander Aamodt Kilde, Lucas Braathen a remporté le slalom géant de Coupe du monde de ski alpin d'Alta Badia, dimanche en Italie, devant son compatriote Henrik Kristoffersen et l'inévitable suisse Marco Odermatt.

Vainqueur de la descente à Val Gardena la veille, Kilde (30 ans) a été éliminé dès la première manche après avoir failli chuter, dans cet exercice qui n'est pas sa spécialité. Qu'importe, il a été idéalement suppléé par ses compatriotes, plus jeunes que lui, Braathen (22 ans), espoir des "Norge", et Kristoffersen (28 ans).

Seuls deux centièmes ont séparé les deux skieurs, tandis qu'Odermatt, après une première manche loin de ses standards (9e), a terminé troisième à dix centièmes du vainqueur.

Il a gratifié le public de Val Gardena d'une réaction de champion, effectuant une seconde manche bien meilleure que la première, durant laquelle il n'avait pas assez de rythme.

Cette saison, le Suisse, leader de la Coupe du monde de ski alpin, s'incline le plus souvent devant des Norvégiens, son plus grand rival étant Kilde, deuxième au classement du circuit mondial.

Absent du podium pour la première fois de la saison samedi après la descente de Val Gardena, Odermatt s'est relancé en terminant à nouveau dans le top 3, quand Kilde devait abandonner.

Braathen a empoché son deuxième succès de la saison après celui dans le slalom de Val d'Isère il y a une semaine, et le quatrième de sa carrière en Coupe du monde. Il s'affirme un peu plus comme l'un des skieurs les plus talentueux de sa génération.

- Kranjec passe à côté -

Dans son style caractéristique, avec beaucoup d'engagement et en prenant des risques, Braathen a délogé de la première place Odermatt, avant que Kristoffersen ne le repousse un peu plus loin.

Il a bien commis quelques erreurs, en particulier en haut de la piste italienne, mais ses risques ont payés.

Juste derrière, le Français Alexis Pinturault a pris la quatrième place, son meilleur résultat depuis le début de la saison, après sa troisième place obtenue dans le super-G de Beaver Creek (États-Unis).

Autres Français engagés dans la course, Victor Muffat-Jeandet a pris la quinzième place et Mathieu Faivre a terminé en 23e position.

En tête à l'issue de la première manche, le Slovène Zan Kranjec a craqué lors de la seconde, terminant en cinquième position.

Médaillé d'argent de la discipline aux Jeux olympiques à Pékin en février, Kranjec connaît une belle année, lors de laquelle il a aussi pris la deuxième place du géant de Sölden (Autriche) en ouverture de la saison, puis la troisième à celui de Val d'Isère.

Mais la victoire continue de lui échapper, après ses succès à Saalbach-Hinterglemm (Autriche) en 2018 puis à Adelboden (Suisse) en 2020.