Ski alpin: Cyprien Sarrazin, l'ascension "déconcertante" parmi les meilleurs skieurs du monde

La Stelvio de Bormio, le Lauberhorn de Wengen et désormais le doublé sur la Streif de Kitzbühel. En un mois et alors qu'il n'avait encore jamais gagné en vitesse avant décembre, Cyprien Sarrazin a coché des victoires sur les pistes de ski les plus cultes du monde.

Et c'était avant même que "Crazy Cyp", 29 ans, ne réalise le doublé sur la piste la plus célèbre du monde, celle où tout skieur qui se respecte rêve de s'imposer une fois, rien qu'une, dans sa vie.

Souvent freiné par de grosses blessures malgré des qualités physiques exceptionnelles, Sarrazin n'a jamais pu rivaliser non plus dans la course aux globes, terminant au mieux 16e du classement du slalom géant (en 2020) et 51e du classement général (en 2017).

- "Il a tout mis dans l'ordre" -

C'était avant. Avec trois victoires, deux deuxièmes places et une quatrième place en descente cet hiver, "Crazy Cyp" est 2e du classement général et n'est qu'à six points d'Odermatt pour le classement de la descente, la discipline reine du ski.