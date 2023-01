Ski alpin: décès à 72 ans de Rosi Mittermaier, double championne olympique 1976

La skieuse allemande Rosi Mittermaier pose avec ses deux médailles d'or olympiques (descente et slalom) remportées aux JO d'Innsbruck en 1976-

L'ancienne skieuse allemande Rosi Mittermaier, double championne olympique 1976, est morte à l'âge de 72 ans, a indiqué jeudi sa famille à l'agence allemande d'informations sportives SID, filiale de l'AFP.

Celle qui était surnommée "Gold Rosi" (littéralement, Rosi en or) "s'est endormie paisiblement entourée de sa famille" mercredi après une grave maladie, a indiqué sa famille.

Née à Munich, Mittermaier a grandi près de la frontière autrichienne dans les Alpes bavaroises, où son père dirigeait une école de ski.

Elle a débuté sa carrière internationale à l'âge de 16 ans en 1967, mais ses plus grands succès sont survenus une décennie plus tard, lorsqu'elle a remporté les titres olympiques en descente et en slalom lors des JO-1976 d'Innsbruck.

D'Autriche, elle a également ramené une médaille d'argent (slalom géant).

La même année, elle remporte le classement général de la Coupe du monde, avant de prendre à l'issue de la saison sa retraite à seulement 25 ans.

Mittermaier s'est ensuite essayée à une carrière de chanteuse en enregistrant deux albums de chansons folkloriques bavaroises avec sa jeune sœur Evi.

De son mariage avec Christian Neureuther, lui aussi membre de l'équipe d'Allemagne de ski alpin qui a participé aux JO-1976, sont nés deux enfants, dont Felix, vice-champion du monde 2013 de slalom et vainqueur à treize reprises sur le circuit mondial.

Lors de son entrée au Hall of Fame (temple de la rénommée) des sports allemands en 2006, la Fondation Deutsche Sporthilfe avait déclaré que son intronisation n'était pas seulement due à ses prouesses en ski, mais "plutôt (en raison) du charisme de sa personnalité et de sa vie après sa carrière, qui se caractérise par un engagement social".

Malgré sa retraite anticipée, Mittermaier a continué à skier de manière non compétitive, affirmant que "le ski est la meilleure chose qui soit": "c'est là que mon cœur s'élèvera toujours", disait-elle.