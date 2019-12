Ski alpin: descente annulée, les jours blancs s'enchaînent à Val d'Isère

La météo n'épargne rien à Val d'Isère... Une semaine après le géant messieurs, c'est la descente dames qui n'a pas pu être courue samedi, alors que les prévisions pour dimanche sont encore inquiétantes.

Vendredi, les organisateurs avaient bon espoir de pouvoir lancer la course, mais la météo a été moins clémente qu'espéré.

"Il a neigé hier en début de soirée jusqu'à 9h, un peu plus que prévu, puis on s'est mis au boulot avec les machines pour enlever la neige. A 2h du matin, la piste était dégagée et prête, le ciel clair, a expliqué le directeur du circuit féminin Peter Gerdol. Ce matin vers 4h, il s'est remis à neiger et ça ne s'est jamais arrêté, malheureusement, contrairement aux prévisions. Avec les températures hautes, il y avait trois endroits où la base de la piste était très abîmée. C'était trop dangereux de faire passer une descente sur ces sections. C'est pour cela que nous avons décidé d'annuler."

La descente a finalement été reprogrammée dimanche à 11h00, à la place du combiné alpin (super-G suivi d'un slalom) qui était prévu. Mais même dimanche, la tenue d'une course est compromise avec entre 40 et 60 cm de chutes de neige annoncées.

- "Ca fait baucoup" -

Val d'Isère enchaîne les déconvenues avec la météo: il y a un an déjà, les deux courses féminines (par manque de neige) et le slalom messieurs (vent) avaient été annulés.

Cette année, le vent a déjà eu raison du géant messieurs le week-end dernier, une course reprogrammée à Hinterstoder (Autriche) le 1er mars.

"C'est clair que ça fait beaucoup, sur quatre courses prévues ça fait déjà deux annulées, a déploré la directrice du Club des sports de Val d'Isère Ingrid Jacquemod, organisatrice de la compétition. C'est difficile de garder nos troupes motivées, car en coulisses c'est énormément de travail de jour et de nuit."

Les annulations entraînent également des pertes financières "lourdes à digérer" malgré les assurances, sans que Mme Jacquemod n'ait voulu dévoiler les montants.

Le nombre d'annulations doit-il interroger le choix des dates pour l'évènement ?

"Ce début d'hiver n'est simple pour personne, Val Gardena en Italie a annulé aujourd'hui (la descente messieurs, ndlr), a continué Ingrid Jacquemod. C'est la faute à pas de chance. Nous, on a quatre compétitions à livrer en deux semaines, donc on augmente la prise de risque. Là, on a un +redoux+ rarement vu à l'approche de Noël. Mais en février, on ne serait pas à l'abri d'un mauvais temps, il ne faut pas remettre en cause les dates."

La tournure des évènements ne doit pas déplaire à la triple tenante du gros Globe américaine Mikaela Shiffrin, qui a préféré faire l'impasse sur le week-end français après une décevante 17e place sur le géant de Courchevel mardi.