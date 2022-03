Ski alpin: Doublé pour Henrik Kristoffersen à Kranjska Gora

(Belga) Henrik Kristoffersen a remporté le slalom géant de Kranjska Gora, dernière manche de la Coupe du monde de ski alpin avant les finales de la semaine prochaine à Courchevel. Dimanche dans la station slovène, le Norvégien a signé le doublé après l'avoir déjà emporté samedi. "Kristo" a devancé l'Autrichien Stefan Brennsteiner et le Suisse Marco Odermatt.

Vainqueur samedi, Kristoffersen a signé le 3e temps de la première manche avant de s'offrir un 28e succès en Coupe du monde, le 7e en géant, grâce au meilleur temps de la seconde manche. Avec un temps cumulé de 2:18.13, il a devancé Brennsteiner de 23 centièmes et Odermatt de 0:27. Le Suisse de 24 ans, récent champion olympique de la spécialité et déjà assuré du petit globe de la spécialité, a manqué d'un peu de fraîcheur physique dans le dernier tiers de course pour confirmer son meilleur temps de la première manche. Odermatt a malgré tout empoché 60 points au général et s'approche inexorablement d'un premier gros globe de cristal, trophée réservé au vainqueur final de la Coupe du monde. Avec 1379 points, il devance largement Aleksander Aamodt Kilde (1050). Comme la veille, les Belges Sam Maes et Dries Van den Broeck n'ont pu se qualifier pour la deuxième manche. Maes, 52e la veille, a pris cette fois la 33e place de la première manche à 2:45 du plus rapide de la matinée, manquant de peu sa première qualification de la saison, réservée aux trente premiers de la première manche. Van den Broeck, comme samedi, a manqué une porte et n'a pu aller au bout de son slalom géant. Le cirque blanc va maintenant mettre le cap sur la France pour les finales. Les courses messieurs se tiendront à Courchevel, les dames à Méribel.