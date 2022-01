Ski alpin: en géant, derniers réglages avant les JO pour les skieuses à Kronplatz

Les skieuses de la Coupe du monde s'affrontent lors d'une dernière course technique avant les Jeux olympiques de Pékin (4-20 février) au géant de Kronplatz (Italie) mardi.

Les spécialistes de la vitesse auront encore deux courses samedi (descente) et dimanche (super-G) avant de s'envoler pour la Chine.

A moins de deux semaines des JO, les enjeux sportifs s'entrechoquent avec les craintes de blessure, la peur d'être contaminée par le Covid-19 et de mettre en péril ses chances de podium olympique.

La chute de Sofia Goggia dimanche lors du super-G de Cortina d'Ampezzo (Italie) a rappelé les risques pris à chaque départ. L'Italienne souffre d'une entorse au genou gauche et a engagé une course contre-la-montre pour être prête pour les Jeux.

Côté Covid, le circuit féminin a été lourdement touché ces dernières semaines, et plus particulièrement les compétitrices du géant, notamment Lara Gut-Behrami, Mikaela Shiffrin ou encore l'Autrichienne Katharina Liensberger, en plus de nombreux membres des encadrements.

Les sportifs récemment contaminés sont soumis à une procédure encore plus stricte pour espérer entrer en Chine. Si proche de l'évènement, un test positif pourrait ruiner les chances d'une skieuse.

Reste que le géant de Kronplatz s'annonce important pour d'ultimes réglages avant les Jeux et décisif au niveau des différents classements.

La Suédoise Sara Hector pointe en tête dans la spécialité avec 362 points, 46 de plus que la Française Tessa Worley, tenante du titre dans la station italienne.

"Kronplatz est une piste que j'adore, avec un beau cadre, une neige magnifique et un profil intéressant qui donne de très belles courses féminines. J'ai hâte de courir ce dernier géant avant de partir en Chine. Pour l'instant, en géant, je m'éclate", a apprécié la Française, 6e du super-G de Cortina d'Ampezzo dimanche.

Vainqueure à Kronplatz en 2019, Mikaela Shiffrin aura un oeil sur le classement général, où elle compte 52 points de plus que la tenante Petra Vlhova, avant de défendre son titre olympique du géant en Chine.

L'Américaine s'est montrée peu à son aise à Cortina d'Ampezzo (16e du super-G).

Programme de la Coupe du monde de Kronplatz:

Mardi 25 janvier

Géant, 1re manche à 10h30, 2e manche à 13h30