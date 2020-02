Ski alpin: faute de neige, les courses de Maribor déplacées à Kranjska Gora

Les courses de la Coupe du monde de ski alpin dames prévues à Maribor (Slovénie) les 15 et 16 février sont déplacées aux mêmes dates à Kranjska Gora, en Slovénie également, a annoncé la Fédération internationale de ski (FIS) vendredi.

"A cause du manque d'enneigement, les courses prévues à Maribor (nord-est) les 15 et 16 février (géant et slalom) auront lieu à Kranjska Gora (nord-ouest) aux mêmes dates et avec les mêmes horaires de départ", écrit la FIS dans un communiqué.

L'étape slovène pourrait être le théâtre du retour de l'Américaine Mikaela Shiffrin, déjà absente en Russie début février puis à Garmisch (Allemagne), alors qu'elle est restée au Colorado à la suite du décès de son père annoncé lundi.