Ski alpin: Feller maître du slalom à Wengen, Noël au pied du podium

Manuel Feller a aussi su résister au retour en trombe du champion olympique, Clément Noël, meilleur temps de la seconde manche après n'avoir signé que le 12e chrono de la première, faute de "fluidité" et de "vitesse aux endroits stratégiques".

"Merci de m'avoir poussé. J'ai dû me donner à fond", a confié le technicien autrichien, accompagné dans le Top 10 par deux compatriotes, Michael Matt (7e) et Fabio Gstrein (8e).

Comme dimanche dernier à Adelboden, dans une vallée voisine, Feller s'est placé en embuscade en première manche, avec le troisième chrono, avant de briller dans la seconde pour supplanter un duo norvégien, Atle Lie McGrath à 10/100e et Henrik Kristoffersen à 21/100e.

- "Une vague de confiance" -

En finissant au quatrième rang, à 44/100e de Feller, le double vainqueur de Wengen (2019 et 2020) échoue à 23/100e du podium mais se relance après sa déconvenue d'Adelboden, lorsqu'il était sorti dans le haut de la première manche.

"Ce n'est pas parfait, je pense que je peux skier un peu plus calme, mais c'est une super deuxième manche et ça fait plaisir de mettre ça en place", a commenté le Vosgien installé à Val d'Isère, l'esprit déjà tourné vers les prochains slaloms de Kitzbühel puis Schladming en Autriche, "peut-être les deux plus belles courses de l'année".