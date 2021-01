Ski alpin: Foss-Solevaag le plus rapide, Noël sorti dans la 1re manche du slalom de Flachau

Le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag a réussi le chrono le plus rapide de la première manche du deuxième slalom de Coupe du monde à Flachau (Autriche) dimanche, alors que Clément Noël n'a pas terminé.

Foss-Solevaag a devancé les trois Autrichiens Fabio Gstrein (à 27/100e), le vainqueur de samedi Manuel Feller (à 29/100e) et Marco Schwarz (à 34/100e).

Auteur de son premier podium de l'hiver samedi (2e) et extrêmement bien parti dimanche, Clément Noël a fait une faute fatale à mi-parcours qui l'a envoyé à terre.

"La chaussure touche, le pied intérieur vient chasser le pied extérieur, c'est une erreur technique, j'ai sûrement trop d'angle sur mon pied intérieur, a-t-il analysé dans l'aire d'arrivée. C'est vraiment dommage. Si on regarde le niveau que j'ai, le ski que je peux faire, mes premières manches ces derniers temps, et qu'on voit que je n'ai fait qu'un seul podium cette saison et que j'ai 190 points en six courses (193 en réalité) c'est vraiment, vraiment nul. Je suis déçu et à chaud je n'ai pas trop de hargne de revanche, j'ai envie de rentrer et de ne pas penser à ça, après ça ira mieux."

Alexis Pinturault, leader du classement général, est 8e à 68/100e après le passage des 40 meilleurs skieurs.

La deuxième manche est programmée à 13h45.