Ski alpin: Goggia fait des étincelles avec un doublé à Val d'Isère

L'Italienne Sofia Goggia a de nouveau fait des étincelles dimanche au super-G de Val d'Isère, réalisant un superbe doublé après sa victoire en descente de la veille et accentuant son avance au classement de la Coupe du monde.

"Je suis très contente car contrairement à hier où j'étais super tendue, aujourd'hui j'étais vraiment tranquille et à l'aise et je pense avoir disputé le meilleur super-G de toute ma carrière", a lancé l'Italienne, qui affiche une forme éblouissante et une confiance à toute épreuve depuis le début de la saison.

"J'ai produit un ski très souple, très fluide, je n'ai pas beaucoup freiné et j'ai même réussi à prendre de la vitesse aux endroits fondamentaux", s'est réjouie celle qui a fait la différence sur la deuxième partie de parcours en creusant un écart énorme sur ses concurrentes.

La Bergamasque de 29 ans arrache un chrono de 1 min 19 sec 23/100e, deux semaines à peine après son triplé à Lake Louise (deux descentes, super-G).

Tirant le meilleur profit des excellentes conditions réunies en ce week-end de soleil éclatant et de neige abondante à Val d'Isère, elle s'impose devant la Norvégienne Ragnhild Mowinckel (à 33/100e) et l'Italienne Elena Curtoni (à 51/100e).

"La route a été mouvementée mais je suis de retour", a commenté Mowinckel, restée longtemps blessée au genou droit.

La Norvégienne de 29 ans n'entend nullement se laisser impressionner par les performances de Goggia : "elle skie de manière incroyable en ce moment, elle est en feu (...) C'est inspirant à regarder. Nous autres n'avons plus qu'à skier mieux !".

- La squadra en forme -

L'Italienne Federica Brignone frôle pour sa part le podium à 1 centième seulement de sa compatriote Curtoni, confirmant la grande forme de la squadra azzurra féminine en ce début de saison.

Goggia, en tête depuis samedi du classement de la Coupe du monde, en profite surtout pour porter de 10 à 75 points son avance au classement général sur sa rivale Mikaela Shiffrin.

L'Américaine, 5e de l'épreuve dimanche avec 75/100e de retard au chrono, est décidée à s'aligner dans toutes les courses possibles aux Jeux de Pékin (4-20 février) et a renoué avec la vitesse en cette année olympique, après s'être consacrée l'an dernier au slalom et au géant.

La skieuse a estimé que ses chances en ce jour "n'étaient peut-être pas les meilleures en raison de (son) manque d'expérience" sur cette piste mais s'est dite "optimiste pour les prochaines courses".

La meilleure Française, Romane Miradoli, se classe 10e à 1 sec 24/100e de Goggia.

Belle performance aussi pour Camille Cerruti, onzième à 1 sec 33. "Les coachs me disent depuis des mois que le top 15, je l'ai dans les jambes en super G et j'avais juste à le montrer, et ça y est, ça a marché", a-t-elle confié, très émue, après la course.

Tessa Worley, qui avait connu un début de saison difficile à Saint-Moritz et comptait sur cette course pour "retrouver de la confiance", a pour sa part fini 26e à 1 sec 91/100e.

Goggia, Shiffrin, Worley et les autres se retrouveront dès mardi dans la station voisine de Courchevel pour deux slaloms géants.