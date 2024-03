Ski alpin: Gros globe et globe du géant pour Lara Gut-Behrami, doublement sacrée à Saalbach

À 32 ans et alors qu'elle faisait part de ses doutes l'été dernier sur la suite de sa carrière, Lara Gut-Behrami est encore en lice pour remporter deux autres globes d'ici la fin de l'hiver, puisqu'elle est provisoirement en tête des classements de la descente et du super-G, dont les finales ont lieu la semaine prochaine.

"J'étais très stressée aujourd'hui car je voulais vraiment gagner ce globe, j'ai mal skié mais à la fin j'ai assuré et ça suffisait", a ajouté Lara Gut-Behrami, 90 podiums dont 45 victoires en Coupe du monde (dont 16 podiums et huit victoires cette saison).

Dimanche dans la station autrichienne, la Tessinoise est certes apparue moins tranchante que d'habitude sur une neige molle et dans des conditions printanières qui ne lui plaisaient pas mais elle a assuré le minimum: 10e du dernier géant de l'hiver remporté par une Federica Brignone étincelante, une place suffisante pour gagner son premier globe en géant et remporter le classement général.

De son côté, même si elle savait qu'elle n'était plus dans la course pour gagner le globe, "Fede" Brignone, déjà excellente sur le premier tracé, a produit une seconde manche canon pour remporter avec la manière le dernier géant de l'hiver, devançant de plus d'une seconde ses rivales du jour: la Néo-Zélandaise Alice Robinson (2e à + 1 sec 36) et la Norvégienne Thea Louise Stjernesund (3e +1 sec 67).

La Coupe du monde de ski alpin se termine les 23 et 24 mars avec une descente et un super-G, deux disciplines dans lesquelles Lara Gut-Behrami est également provisoirement en tête des classements.

Si elle remporte les deux globes en vitesse, elle rejoindrait les légendes du ski Lindsey Vonn, Tina Maze et Mikaela Shiffrin, seules skieuses à avoir réussi à remporter quatre globes à l'issue d'un même hiver.