Ski alpin: Gut-Behrami domine le super-G de Cortina, Miradoli 3e

Gut-Behrami, championne olympique 2022 de la spécialité et lauréate de la Coupe du monde 2015-16, a décroché sa 41e victoire en Coupe du monde, devant l'Autrichienne Stephanie Venier, 2e à 21/100e, et Miradoli, 3e à 41/100e.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche en mars dernier, Miradoli, 29 ans, a fait son retour en compétition en décembre et avait terminé la veille 10e de la deuxième descente de Cortina, dont sa coéquipière Laura Gauché s'était classée 4e.

La Suissesse, impeccable dans les longues courbes de l'"Olympia delle Tofane", a signé sa quatrième victoire de l'hiver, la 21e de sa carrière dans un super-G de Coupe du monde.

Avec cette victoire, après ses 2e et 5e places dans les descentes de vendredi et samedi, Gut-Behrami, 32 ans, est la grande gagnante de l'étape de Cortina qui lui a permis de s'emparer de la 2e place au classement général de la Coupe du monde et de revenir à 195 points de Mikaela Shiffrin.

L'Américaine n'a elle marqué aucun point dans les Dolomites après sa chute dans la première descente vendredi où elle s'est blessée, sans gravité, au genou gauche, ce qui la privera également du slalom géant de Kronplatz (Italie) mardi.