Ski alpin: Gut-Behrami marque son territoire en Super-G avant les Mondiaux

A huit jours des Mondiaux de ski alpin à Cortina d'Ampezzo (Italie), Lara Gut-Behrami a confirmé son statut de grande favorite du Super-G en remportant l'épreuve de Garmisch-Partenkirchen, sa troisième victoire consécutive en Coupe du monde dans la discipline.

"Je suis contente, je me sens bien et la confiance en mon ski est là", a déclaré la Suissesse, qui s'est offert sur les pentes de la station allemande un 29e succès en Coupe du monde.

Dans une forme éblouissante, elle reste sur quatre podiums consécutifs dans trois disciplines différentes (deux victoires en Super-G à Crans-Montana et Garmisch, deux deuxièmes places en descente à Crans-Montana et en géant à Kronplatz).

Décrocher une médaille d'or aux Mondiaux (8-21 février) reste désormais son ultime défi. A 29 ans, cette championne complète n'a toujours pas réussi à monter sur la plus haute marche du podium dans une grande course d'un jour, ni aux Jeux olympiques ni dans un championnat du monde.

"Il y a quelques mois, on se demandait si je pourrais un jour regagner une course, et maintenant on parle d'une possible victoire au classement général de la Coupe du monde. Il faut voir si je peux rester à ce niveau de performance", a déclaré après la course la championne, dont la carrière a été fortement perturbée par une grave blessure au genou en 2017, dont elle a mis très longtemps à se remettre.

- Course au gros globe -

Comme la semaine dernière à Crans-Montana (Suisse), Gut-Behrami a surclassé ses rivales. Dans son style très direct et toujours à l'attaque, elle a relégué la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie à 68/100e, et la Canadienne Marie-Michèle Gagnon, auteure d'une course phénoménale avec le dossard 29, à 93/100e.

La Française la mieux placée est Tiffany Gauthier, 10e à 1 sec 27/100e. Très bien partie, on l'a cru un moment en route pour le podium, mais elle a perdu son rythme dans la partie basse de la course, dans une section où il était très difficile de se relancer.

Tessa Worley, victorieuse mardi du géant de Kronplatz (Plan de Corones, en Italie), prend la 14e place à 1 sec 51/100e. Laura Gauche est également dans le top-30, 21e à 2 sec 12/100e.

Gut-Behrami semble désormais imbattable pour le petit globe de cristal de Super-G, avec 345 points, loin devant sa compatriote Corinne Suter (205 pts), 7e ce samedi.

Et au classement général du gros globe, elle talonne la leader slovaque Petra Vlhova (847 points contre 909), qui a pris la 10e place (ex-æquo avec la Française Tiffany Gauthier) à Garmisch.

Sur sa forme du moment, elle pourrait même prendre la tête du général dès dimanche, puisqu'un deuxième super-G est programmé (11h00) dans la station bavaroise. Celui de ce samedi venait en remplacement de la descente initialement programmée, dont les entraînements avaient dû être annulés jeudi et vendredi en raison de la pluie.