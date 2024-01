Ski alpin: Gut-Behrami survole le slalom géant de Kronplatz

Gut-Behrami, déjà nettement en tête après la première manche, a relégué à plus d'une seconde la Néo-Zélandaise Alice Robinson et la Suédoise Sara Hector, 2e ex-aequo (à 1 sec 09/100e).

La Tessinoise de 32 ans qui a remporté dimanche le super-G de Cortina d'Ampezzo, déjà en Italie, totalise désormais 42 victoires sur le circuit mondial. Une performance qui la place à la hauteur de la Suédoise Anja Pärson (42 succès entre 1998 et 2012), à la 6e place du classement des meilleures skieuses de l'histoire.

Au classement général de la Coupe du monde, après 26 des 41 épreuves prévues cette saison, Gut-Behrami ne compte plus que 95 points de retard sur l'Américaine Mikaela Shiffrin, qui s'est blessée, sans gravité, à un genou vendredi lors de la première descente de Cortina et n'est plus apparue en course depuis.

La Suissesse est en tête de la Coupe du monde de slalom géant avec 85 points d'avance sur l'Italienne Federica Brignone, 6e mardi, derrière sa grande rivale Sofia Goggia (5e).