Ski alpin: "Je peux faire mieux demain", affirme Sarrazin après sa victoire à Kitzbühel

REPONSE: "Là tout de suite c'est juste incroyable. Je n'ai pas le temps de me poser, je fais des interviews dans tous les sens. C'est le rush encore plus que dans ma course. C'est juste dingue. +Lucho+ (Luc Alphand, dernier vainqueur français sur la descente de Kitzbühel en 1997, NDLR) vient de me dire de profiter de tous ces moments, c'est ce que je fais.

"Vu mon dossard, je savais que si j'arrivais en tête il y avait de bonnes chances que ça le fasse. Alors quand j'ai vu le +1+ j'ai sauté de joie, j'ai gueulé comme un ouf. Je n'ai plus de voix d'ailleurs, je pense que demain je ne parle plus. Ce sont de grosses émotions.

"En un an (il avait chuté à Kitzbühel en 2023, NDLR), je suis passé par toutes les émotions, les plus dures et les plus incroyables de toute ma vie. C'est pour ça que je suis très fier de tout le boulot que j'ai fait."