Ski alpin: Kilde opéré après sa chute, mais pas de fracture

L'actuel N.4 au classement général de la Coupe du monde a chuté à la fin de la longue descente de Wengen samedi. Les images retransmises par la télévision l'ont montré en train de crier de douleur, avant que la course ne soit interrompue plusieurs dizaines de minutes le temps qu'un hélicoptère évacue le skieur.

Le Norvégien a publié dimanche sur ses réseaux sociaux une photo de lui et de sa compagne, la reine du ski Mikaela Shiffrin, quintuple lauréate de la Coupe du monde, venue à son chevet à l'hôpital.

"Je suis ici (et je suis prise en charge par la seule et unique @MikaelaShiffrin)... je suis réparé... Merci beaucoup pour tous vos messages. Je suis reconnaissant pour tous les mots d'amour et de soutien. Ce sport peut être brutal, mais je l'aime toujours", a écrit le skieur. Kilde a ajouté qu'il donnerait davantage d'informations plus tard, alors que la durée de son indisponibilité n'est pas encore connue.