Ski alpin: la géante Shiffrin dépasse Vonn et fond sur Stenmark

La skieuse américaine Mikaela Shiffrin a établi le nouveau record de victoires en Coupe du monde féminine en remportant mardi le 83e succès de sa carrière lors du premier slalom géant de Kronplatz (Italie), à seulement trois marches du record masculin.

Après avoir égalé début janvier Lindsey Vonn et ses 82 victoires, Shiffrin détient désormais seule le record, à seulement 27 ans. La skieuse de Vail (Colorado) fond "tout schuss" sur les mythiques 86 victoires, record absolu, du Suédois Ingemar Stenmark.

La N.1 mondiale peut les atteindre avant les Mondiaux de Courchevel/Meribel (6-19 février) si elle remporte les trois courses de Coupe du monde au programme d'ici là, mercredi encore à Kronplatz en géant puis samedi et dimanche à Spindleruv Mlyn (République tchèque) en slalom.

"Il n'y a pas de mots pour expliquer tous ces sentiments, pendant une journée c'est à la fois stressant, parfois plus calme, parfois nerveux", a-t-elle réagi sur Eurosport après sa neuvième victoire de la saison - quatre en slalom, quatre en géant et une en super-G.

"J'ai juste essayé de respirer et d'en profiter", a-t-elle ajouté, en remerciant aussi les préparateurs de la piste: "ce sont les meilleures conditions que nous ayons eues en course cette saison."

Sur la piste Erta de Kronplatz, où elle avait gagné en 2019, elle a livré une nouvelle démonstration en réalisant le meilleur temps des deux manches. Elle devance de 45/100 la Suissesse Lara Gut-Behrami et de 1 sec 43/100 l'Italienne Federica Brignone.

L'Américaine accroît toujours plus son avance en tête du classement général de la Coupe du monde (plus de 550 points sur Gut-Behrami), filant vers un cinquième globe de cristal qui ne semble plus pouvoir lui échapper.

Une avance qu'elle doit à ses nerfs d'acier, sa technique mais aussi sa confiance absolue actuellement, comme elle l'avait montré ce week-end à Cortina d'Ampezzo sur les épreuves de vitesse, un peu moins sa spécialité, où elle n'avait pas fini loin du podium.

Ce record de victoires en Coupe du monde était promis depuis plusieurs années à Shiffrin, qui a remporté la première à l'âge de 17 ans, en décembre 2012. Elle pourrait le porter à des niveaux impensables si elle prolonge sa prolifique carrière.

Shiffrin n'a pas encore tout à fait la notoriété hors de la sphère ski de la légendaire Lindsey Vonn, partie à la retraite en 2019, mais elle bien désormais bien la première dans l'histoire de son sport.

- Saluée par Vonn -