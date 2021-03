Ski alpin: la Néo-Zélandaise Alice Robinson remporte le Géant de Lenzerheide

La Néo-Zélandaise Alice Robinson a remporté dimanche le slalom géant des finales de la Coupe du monde de ski alpin de Lenzerheide (Suisse), devant l'Américaine Mikaela Shiffrin qui avait réalisé le meilleur temps de la première manche.

La skieuse des antipodes, âgée de 19 ans, a devancé Shiffrin de 28/100e et la Slovène Meta Hrovat de 48/100e pour la dernière course féminine de la saison.

L'Italienne Marta Bassino, 7e dimanche, s'était déjà assurée le petit globe de la spécialité et la Slovaque Petra Vlhova le gros globe de cristal.

C'est la 3e victoire d'Alice Robinson en Coupe du monde avec deux autres premières places en géant en 2019 et 2020.

"Je n'étais pas très contente de mon premier run, ça aurait pu être tellement meilleur. Donc en deuxième manche j'ai juste essayé de pousser aussi fort que possible, sachant que c'était la dernière course de la saison, j'ai donné tout ce qu'il me restait en énergie. J'ai emmené beaucoup de vitesse", a-t-elle expliqué.

Grand espoir du ski mondial, très précoce au plus haut niveau (victorieuse à 17 ans en octobre 2019), Robinson vient d'enchaîner deux podiums après six courses ratées et une saison délicate.

La Française Tessa Worley s'est classée 9e à 2 sec 61, de quoi terminer la saison à la 3e place du classement de la spécialité.

"C'était une course très exigeante, d'habitude ça me convient bien. En première manche j'étais à côté au niveau du rythme, j'ai subi. Sur la deuxième j'ai mieux fait mon ski mais je fais une grosse faute, dommage. Je suis aussi contente d'accrocher le podium de la discipline pour deux petits points, c'était pas évident sur cette fin de saison où j'ai fait des courses moins performantes. Mais ça reste une belle saison", a commenté Worley qui est montée cet hiver sur trois podiums pour une victoire.