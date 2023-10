Ski alpin: la Suissesse Lara Gut-Behrami remporte la première course de l'hiver

Quatrième à l'issue de la première manche avec 73 centièmes de seconde de retard, la championne olympique du Super-G a réalisé une superbe deuxième manche pour devancer sur le fil l'Italienne Federica Brignone (à 2 centièmes) et la Slovaque Petra Vlhova (+14/100).

"Je suis très contente de ça", a réagi Gut-Behrami en conférence de presse. "En deuxième manche, j'ai retrouvé de la liberté sur le ski, c'était fluide, ça allait vite, je suis heureuse."

Sur un glacier du Rettenbach saupoudré de neige fraîche, la Suissesse signe à 32 ans sa 38e victoire en Coupe du monde et sa troisième à Sölden, où elle avait déjà gagné en 2013 et en 2016. En bas, elle a été acclamée par les milliers de spectateurs bruyants et rougis par le soleil.

"En 2013, j'étais jeune et fraîche, là j'essaye de profiter de mon ski et je construis sur l'expérience", a-t-elle poursuivi, se disant "honorée" de partager le record féminin de victoires dans le Tyrol autrichien avec la Slovène Tina Maze.