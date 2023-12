Ski alpin: la tornade Bennett s'impose à Val Gardena

Après la neige et le vent, une tornade a frappé jeudi la Coupe du monde masculine de ski alpin sous la forme d'un gaillard de près de deux mètres, Bryce Bennett, vainqueur-surprise de la descente de Val Gardena (Italie).

"J'aime cette piste et cette station, il faudra que je vienne en été", a plaisanté Bennett qui avait signé son premier résultat de référence, en 2018, avec une 4e place à.... Val Gardena.

"Mon objectif, c'était de finir parmi les trente premiers, voire de viser le top-15, je ne m'attendais pas du tout à ce résultat, mais quand je me suis réveillé ce matin, je me suis dit qu'il fallait mettre de côté tous mes doutes et cela a marché," a-t-il expliqué, encore incrédule.

Après un début de saison émaillé d'annulations en raison des conditions météo qui ont eu raison notamment des quatre premières descentes de l'hiver (Zermatt/Cervinia puis Beaver Creek), Bennett a réussi un authentique exploit, profitant aussi de son "gros" dossard et de conditions de glisse plus rapides sur le bas de la piste.

Il s'est imposé au nez et à la barbe des deux grands favoris, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, 2e à 3/100e et le Suisse Marco Odermatt, 3e à 5/100e, respectivement vice-champion du monde et champion du monde de la spécialité.