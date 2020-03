Ski alpin: le combiné de La Thuile annulé, petit Globe pour Brignone

L'Italienne Federica Brignone a remporté la Coupe du Monde du combiné après l'annulation de celui prévu dimanche à La Thuile, dans le nord-ouest de l'Italie, en raison des fortes chutes de neige.

Le combiné de la station du Val d'Aoste était le troisième et dernier au programme de la saison et il ne sera pas reporté.

Victorieuse des deux premiers à Altenmarkt (Autriche) et Crans-Montana (Suisse), Brignone est donc certaine de remporter comme la saison dernière le petit globe de la spécialité. L'Italienne est également en tête du classement général de la Coupe du Monde.

"En raison des fortes chutes de neige et de l'importante quantité de neige sur la piste, le combiné alpin de La Thuile prévu aujourd'hui est annulé et ne sera pas reprogrammé", a indiqué la Fédération internationale de ski.

Avec cette annulation et celle des courses prévues à Ofterschwang, en Allemagne, la semaine prochaine, il ne reste plus que sept courses au programme d'ici à la fin de la saison: trois épreuves (slalom parallèle, slalom géant et slalom) à Are en Suède, et quatre épreuves pour les finales à Cortina d'Ampezzo (descente, super-G, slalom, slalom géant) en Italie.

Brignone occupe la tête du classement général avec 153 points d'avance sur l'Américaine Mikaela Shiffrin, triple tenante du gros globe de cristal mais absente des pistes depuis le décès brutal de son père Jeff (65 ans) le 3 février. La Slovaque Petra Vlhova accuse un retard de 189 points sur la Transalpine.