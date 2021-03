Ski alpin: Jean-Baptiste Grange prendra sa retraite à la fin de la saison

Jean-Baptiste Grange, sacré champion du monde de slalom en 2011 et 2015, a décidé de prendre sa retraite à la fin de la saison, a annoncé vendredi la Fédération française de ski dans un communiqué.

A 36 ans, Grange quitte les pistes après avoir également décroché le globe du slalom en 2009, ainsi qu'une médaille de bronze mondiale dans sa spécialité en 2007, pour 9 victoires et 18 podiums en Coupe du monde.

"Ce fut une aventure incroyable débutée au plus jeune âge dans mon village de Valloire, mis sur la voie par une famille de skieurs sur qui j'ai pu m'appuyer depuis, toujours avec dévouement et discrétion", écrit le skieur par ailleurs sur son compte Instagram.

"J'ai consacré ma vie à ce sport, dans les détails, et il me l'a bien rendu, me faisant vivre des moments inoubliables! Je me sens prêt aujourd'hui pour passer à la suite, papa d'une petite fille de 6 mois, animé par de futurs défis! Avec un sentiment de fierté de m'être donné les moyens de vivre à fond mon sport et de bonheur d'avoir vécu bien plus que ça!"

Grange, qui n'a pas terminé la course aux Mondiaux de Cortina d'Ampezzo il y a deux semaines, doit s'aligner sur les deux dernières courses de la saison à Kranjska Gora (Slovénie) la semaine prochaine et à Lenzerheide (Suisse) le 21 mars.