Ski alpin: le géant hommes de Sölden annulé en raison du vent

La course avait été interrompue vers 11H00 locales (10H00 GMT) après le passage de 47 des 73 skieurs engagés. L'année dernière, c'est la course femmes qui avait été annulée également en raison des conditions météo.

Le géant hommes de Sölden (Autriche), traditionnelle première course de l'hiver qui lance la saison de Coupe du monde, a été annulé dimanche en cours de première manche en raison d'un "vent extrême" sur le glacier, ont annoncé les organisateurs.

Le départ de la course, normalement à plus de 3.000 mètres d'altitude, avait déjà été abaissé en raison des fortes rafales en haut du glacier du Rettenbach.

Parmi les skieurs qui ont pu effectuer la manche, c'est l'Autrichien Marco Schwarz qui avait le meilleur temps, suivi du Suisse Marco Odermatt (à 46 centièmes de seconde) et du Français Alexis Pinturault (+46/100). Les résultats ne seront pas pris en compte.

Le "vent extrême" en fin de matinée et des prévisions encore pires pour le reste de l'après midi ont poussé les organisateurs à annuler la course. En bas du glacier, l'arche signifiant l'arrivée était secouée par le vent et a vite été démontée.