Ski alpin: les Français placés, l'Italien De Aliprandini leader du géant d'Adelboden

L'Italien Luca De Aliprandini a signé le meilleur temps de la première manche du géant de Coupe du monde de ski alpin d'Adelboden (Suisse) alors que les skieurs français restent en course pour le podium avec des écarts très reserrés.

De Aliprandini a devancé une immense surprise: son compatriote Giovanni Borsotti ne termine qu'à 4 centièmes avec le dossard 53 (les meilleurs skieurs s'élancent en premier, les moins bons avec des dossards élevés sur une piste petit à petit dégradée).

Le Suisse Loïc Meillard est 3e à 11 centièmes et deux skieurs se partagent la 4e place à 13 centièmes: le Canadien Erik Read et le Français Mathieu Faivre.

Alexis Pinturault, pourtant auteur d'une grosse faute en début de manche, est 11e à 51 centièmes.

Avant la deuxième manche, prévue à 13h30, les écarts sont serrés comme rarement: 19 skieurs se tiennent en moins d'une seconde et le 30e et dernier qualifié, l'Italien Manfred Moelgg, n'a terminé qu'à 1 seconde et 43 centièmes du leader.