Ski alpin: l'exploit de Sarrazin, l'inquiétude pour Schwarz

Après huit ans d'attente, le ski alpin français a vu à nouveau l'un des siens triompher dans une descente de Coupe du monde, grâce à l'exploit de Cyprien Sarrazin à Bormio, dans une course marquée par la blessure de Marco Schwarz.

"J'ai enfin réalisé une course parfaite", a-t-il expliqué au micro d'Eurosport. "Quand j'ai passé la ligne je me suis dit +tu as fait ton job!+".

Il s'agit de la deuxième victoire de sa carrière en Coupe du monde: Sarrazin avait en effet déjà créé la surprise lorsqu'il avait gagné le slalom géant parallèle d'Alta Badia en décembre 2016.

Le skieur a devancé de neuf centièmes le Suisse Marco Odermatt, nouveau leader du classement général, et d'une seconde 23 centièmes le Canadien Cameron Alexander.