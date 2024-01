Ski alpin: Manuel Feller, patron du slalom après Adelboden

L'Autrichien Manuel Feller a remporté dimanche le slalom d'Adelboden, en Suisse, prenant les commandes provisoires de la spécialité après une course haletante de suspense, dans le brouillard et sous la neige.

- Braathen "fier" de McGrath -

"C'était un sacré combat", a résumé Feller, dont la carrière a longtemps été empoisonnée par des problèmes de dos, qui lui ont valu le retrait de plusieurs disques intervertébraux.

L'Autrichien s'empare du même coup le dossard rouge de leader du classement du slalom, discipline la plus haletante du circuit puisqu'elle est privée à la fois du Suisse Marco Odermatt - qui écrase le classement général et mène les classements de géant, descente et super-G -, et de ses précédents patrons.