Ski alpin: Marco Odermatt impérial sur la longue descente de Wengen, Cyprien Sarrazin 2e

Auteur d'une manche de folie, Odermatt s'est imposé sur cette classique du circuit de la Coupe du monde avec 59/100e d'avance dans une course marquée par l'impressionnante chute du Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, visiblement gravement touché à un genou.

Le génie du ski Marco Odermatt a remporté samedi sa deuxième descente en trois jours à Wengen, en Suisse, devant le Français Cyprien Sarrazin, vainqueur du super-G la veille devant le Suisse et 2e de la première descente courue jeudi.

Après s'être imposé sur la descente au format "sprint" de jeudi -ajoutée au programme pour remplacer une course annulée plus tôt cet hiver-, il a doublé la mise en remportant la longue descente samedi, la "classique" sur cette piste de Lauberhorn.

De son côté, Cyprien Sarrazin a confirmé le cap franchi après sa victoire fin décembre à Bormio en Italie. Le skieur du Dévoluy repart de Wengen avec deux deuxièmes places en descente et une première victoire en super-G vendredi, où il a impressionné d'audace.

La descente de samedi a été marquée par la grave chute du Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, 3e des courses jeudi et vendredi. Le N.2 mondial des deux dernier hiver a chuté en fin de course et a terminé dans les filets.