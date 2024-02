Ski alpin: Marco Odermatt toujours impérial en géant

"La piste était bonne, les conditions étaient bonnes. Je me suis amusé", a commenté tout sourire Odermatt dans l'aire d'arrivée.

Leader incontesté du classement mondial de sa discipline favorite du géant avec 600 points sur 600 possibles après six victoires sur six cette saison, Odermatt est aussi en tête du classement général de la Coupe du monde. Il compte deux fois plus de points que son dauphin français Cyprien Sarrazin, et file tout droit vers un troisième gros globe consécutif cet hiver.

Parmi les Français, Léo Anguenot est rentré dans le top 15 avec une 15e place, signant son meilleur résultat en Coupe du monde. Thibaut Favrot se classe 19e.