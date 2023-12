Ski alpin: Marco Schwarz fait coup double à Madonna di Campiglio, Clément Noël deuxième

Le Français Clément Noël, champion olympique de la discipline en 2022, prend la deuxième place et offre à l'équipe de France son premier podium de la saison.

Sixième de la première manche, Schwarz a réalisé une seconde manche impeccable pour l'emporter devant le champion olympique français Clément Noël (à 25/100e) et le Britannique Dave Ryding (à 39/100e).

"C'est l'un des plus beaux cadeaux de Noël que je pouvais me faire de gagner ici", a réagi l'Autrichien, qui signe à 28 ans son sixième succès en Coupe du monde et le premier de l'hiver.

Dès le début de la saison, Schwarz avait annoncé qu'il comptait jouer le classement général en s'alignant sur toutes les courses au programme, tant dans les disciplines de vitesse que sur les courses techniques.