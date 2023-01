Ski alpin: Mikaela Shiffrin fond sur le record de Lindsey Vonn à Zagreb

En remportant le slalom de Zagreb, l'Américaine Mikaela Shiffrin, le 4 janvier 2023 dans l'aire d'arrivée au terme de la seconde manche, a signé la 81e victoire de sa carrière en Coupe du monde et n'Damir SENCAR

Inarrêtable, Mikaela Shiffrin a remporté le slalom de Zagreb mercredi, son 81e succès en Coupe du monde, qui la place à une victoire du record féminin de sa compatriote Lindsey Vonn.

Elle aura l'occasion ce jeudi d'égaler la marque emblématique de l'ex-star du ski, qui a pris sa retraite en 2019.

A seulement 27 ans, la trajectoire de Mikaela Shiffrin et son appétit de victoires sont exceptionnels. Après Vonn, elle pourrait s'attaquer au record absolu du Suédois Ingemar Stenmark (86).

La championne originaire de Vail (Colorado) a déjà gagné tout ce dont peut rêver une skieuse, avec deux titres olympiques, six titres mondiaux et quatre gros globes de cristal, dont le dernier la saison passée.

Elle qui était moins dominatrice depuis trois ans retrouve cet hiver des statistiques démentielles: Shiffrin a remporté les cinq dernières courses du circuit mondial (un super-G, deux géant, deux slaloms), dont trois la semaine dernière à Semmering (Autriche). 500 points sur 500 possibles.

En treize départs cette saison, l'Américaine a triomphé à sept reprises et compte désormais 389 points d'avance au classement général sur la Slovaque Petra Vlhova, la championne olympique de slalom, impuissante deuxième de la course mercredi à 76 centièmes de seconde.

"Je me suis sentie très forte, solide, avec deux très bons +runs+. Tout était difficile mais je ne me sentais pas déséquilibrée, quand je sens le danger, je me retiens", a-t-elle expliqué en conférence de presse.

"Sur les cinq dernières courses, j'ai été capable de montrer mon meilleur niveau. Pour moi peu importe cinq à la suite, 81 ou 51 (ses victoires en slalom, NDLR), c'est difficile de donner un sens à ces nombres", a-t-elle ajouté.

En super forme, Shiffrin s'avance en grande favorite des Championnats du monde de Courchevel/Méribel (6-19 février) où elle aura l'occasion de se rattraper de son échec des Jeux olympiques de Pékin l'hiver dernier (aucune médaille, trois sorties de piste).

A Zagreb, sur une piste rendue difficile par les températures très douces des derniers jours, l'Américaine a pris la tête dès la première manche avant d'enfoncer le clou sur le second tracé, pour devancer Vlhova. La Suédoise Anna Swenn Larsson a complété le podium, à 1 seconde et 21 centièmes.

Côté français, Nastasia Noens a pris la 12e place.